Atletica. CA Celle Ligure brilla ai Regionali liguri di Boissano

A Boissano, nello scorso fine settimana, si sono svolti i Campionati Regionali Individuali Liguri per Cadetti e Cadette, dove erano presenti alcuni portacolori del Centro Atletica Celle Ligure

Ottime prove, tra il sodalizio savoese, del lanciatore Simone Casarino, seguito dal coach Roberto Polo. Doppio argento nel getto del peso (con m. 11.33) e nel lancio del giavellotto (con la misura di 37.44).

In programma anche gare per la categoria ragazzi, valide per l’assegnazione del titolo di campione provinciale Savona 2023. Bella gara sui 600 metri di Valerio Pagano che si è imposto correndo in 1.39.95.

Purtroppo sfortunata la prova di Greta Ottonello, impegnata sui 600 metri e costretta al ritiro a poco più di metà gara per un malore.