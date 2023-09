Volley femminile. VBC Chamalieres trionfa al 14° Torneo Internazionale di Carcre

E' calato il sipario sulla 14esima edizione del torneo internazionale che ha visto la Valbormida protagonista di una due giorni di volley femminile di altissimo livello.

L'evento, come sempre organizzato in modo impeccabile dalla Pallavolo Carcare, ha visto fronteggiarsi nei palazzetti di Carcare e Cairo Montenotte, otto formazioni di serie A, A2, B1 e B2 e la Nazionale Pallavolo Polizie d'Italia. Nel girone di Cairo erano inserite le francesi del V.B.C. Chamalieres, il Valtellina Val Chiavenna V.A., Rimont Progetti Genova e la Nazionale Pallavolo Polizie d'Italia.

Nel girone di Carcare, le ungheresi del BVSC Zuglò, Hub Ambiente Teams Volley Catania, Libellula Volley Bra e Iglina Pallavolo Albisola. Tutte le formazioni ancora in fase di preparazione non si sono risparmiate e sui parquet hanno dato spettacolo. Dai risultati delle partite del sabato si è arrivati ad una classifica, dove le prime due dei due gironi si sono assicurate l'ingresso agli scontri incrociati per l'assegnazione dei primi quattro posti, le altre dal quinto all'ottavo posto.

Nelle semifinali di domenica mattina il Libellula Volley si è imposto sul Rimont Progetti Genova, mentre le francesi del VBC Chamalieres hanno battuto la Iglina Pallavolo Albisola. Nel pomeriggio di domenica a Carcare in un palazzetto gremito, folta la rappresentanza dei sostenitori del Libellula, formazione piemontese si sono svolte le due finali, dirette dagli arbitri nazionali Diletta Pagliero e Roberto Russo. La Rimont Progetti Genova si è imposta 2 a 1 sulla Iglina Pallavolo Albisola.

La finale, preceduta dagli inni nazionali, che sempre emozionano, è stata particolarmente combattuta. Nonostante la diversità di categorie, le piemontesi dopo un primo set timoroso, sono riuscite a portarsi sull'1 - 1.

Bel gioco da entrambe le parti, merito delle palleggiatrici che hanno saputo distribuire palloni invitanti alle proprie attaccanti e grandi difese che hanno entusiasmato il pubblico. Molto equilibrato il terzo set vinto ancora dalle transalpine, grazie ad alcune individualità di spicco. Nel quarto nuovamente avanti le Libellule che sembravano ad un passo dal tie-break, ma proprio sul traguardo l'esperienza e la maggiore fisicità delle francesi ha fatto pendere l'ago della bilancia dalla loro parte.

Un 3 - 1 finale, che permette alle ragazze del VBC Chamalieres di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della competizione e di portarsi a casa l'ambito trofeo in vetro della Vitrum & Glass. La finale è stata trasmessa anche in streaming e ci sono stati ben 2500 contatti.