Volley. L'Albisola chiude ai piedi del podio al Torneo Internazionale di Carcare

Quarto posto per l’Albisola Pallavolo al Torneo internazionale “Sempre con Noi 2023” andato in scena nel weekend appena trascorso e organizzato dalla Pallavolo Carcare. La formazione dei coach Valle e Porchi, che quest’anno sarà impegnata ancora un volta in Serie B2, era stata inserita nel girone con BVSC Zuglò (A), Hub Ambiente Teams Volley Catania (B1) e Libellula Volley (B1).

Nonostante la presenza di tre avversarie di categoria superiore, Botta e compagne sono riuscite a chiudere il raggruppamento al secondo posto. Dopo aver perso 2 a 1 contro Libellula nel match d’esordio, le biancazzurre si sono imposte 3 a 0 contro la formazione siciliana e hanno strappato un punto alla formazione ungherese cedendo soltanto 2 a 1. I cinque set vinti più il punto extra assegnato alle vittoria sono valsi 6 punti e la seconda posizione.

Nella fase playoff, dopo un primo set perso con un ampio scarto (25 a 14), l’Albisola ha giocato punto a punto contro Chamalieres, perdendo soltanto 25-22 contro la formazione della massima serie francese. Infine, nella finale per il 3/4 posto è stata battaglia nella sfida a Rimont: primo set vinto dall’Albisola 25 a 22, secondo set dalle avversarie con il medesimo parziale. Alla fine, le genovesi hanno fatto valere la categoria di differenza al tie break imponendosi 15-7.

Un buon test in vista del campionato. Ciliegina sulla torta, il premio come miglior libero ad Alessia Zannino. Così coach Francesco Valle: “Siamo soddisfatti , eravamo curiosi di vederci all’opera contro squadre di una o più categorie sopra e possiamo dire con orgoglio di essere stati all’altezza della situazione. Un applauso a tutte le giovani che si sono fatte trovare pronte”.

Il prossimo appuntamento prima del campionato è il torneo nazionale organizzato da Albisola Pallavolo e Planet Volley sabato 3o e domenica 1 ottobre. Qui di seguito tutti i dettagli della terza edizione de “Il sorriso di Ele”, manifestazione organizzata in memoria della mai dimenticata allenatrice Eleonora Ghigliazza.