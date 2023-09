Giudice Sportivo, Prima Categoria. Si arriva fino a nove giornate di squalifica, tre turni ad Apicella

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/11/2023

PUPPO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

In occasione dell'assegnazione di un calcio di rigore a sfavore, rivolgeva al ddg espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose; alla notifica del provvedimento disciplinare, reiterava le espressioni irriguardose ed ingiuriose, mentre si allontanava verso l'uscita dal rdg (Art. 36, comma 2, lett.a CGS, così come novellato)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/10/2023

TARSIMURI GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

AMMONIZIONE (I INFR)

PUPPO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

SCIUTTO STEFANO (ROSSIGLIONESE)

DORIGO FEDERICO (SPOTORNESE CALCIO)

PELLACANI ALBERTO (VEZZANO 2005)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

PECORARO ANTONINO (SORI)

SQUALIFICA PER UNA GARA

CURRENTI DAMIANO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (I INFR)

FIORITO CRISTIAN (CORNIGLIANESE 1919)

BIANCO GIANLUIGI (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SANNINO ALESSIO (CELLA 1956)

A gioco in svolgimento, ma disinteressandosi della palla, tirava volontariamente un calcio al polpaccio di un avversario, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAGLIO EDOARDO (CA DE RISSI SG)

ESPOSTO PIETRO (CASARZA LIGURE)

BARAZZETTA GIULIO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GHIRLANDA CLAUDIO (PANCHINA)

OTTONELLO LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

Al termine della gara, mentre il ddg si stava recando a recuperare la propria vettura, gli rivolgeva un'espressione gravemente ingiuriosa e, subito dopo, gli augurava la morte (sanzione aggravata, per essersi i fatti svolti dopo il termine della gara e per il tenore delle espressioni usate verso il ddg - Art. 36, comma 1, lett. A CGS, così come novellato)

AMMONIZIONE (I INFR)

CERRUTI ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MINNELLI DANIELE PAOLO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

BARTOLUCCI PIETRO (BARGAGLI SAN SIRO)

CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

MELONE DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

PITTALUGA ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

SORACASE IVAN (BARGAGLI SAN SIRO)

ZINGARO ALESSANDRO (BARGAGLI SAN SIRO)

MANGANO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

LO CICERO LORENZO (BORGO INCROCIATI)

ESPOSITO GIULIO (BRUGNATO 1955)

QUARANTA MATTIA (BRUGNATO 1955)

BARBIERI ALESSANDRO (CA DE RISSI SG)

BUCCHIERI MATTEO (CA DE RISSI SG)

PARISI MATTIA (CA DE RISSI SG)

BERTAGNA FILIPPO (CASARZA LIGURE)

BOMBELLI MATTEO (CASARZA LIGURE)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

SALA IACOPO (CASARZA LIGURE)

CELANO RICCARDO (CELLA 1956)

PISCITELLI FILIPPO (CELLA 1956)

PIZZORNO ENRICO (CELLA 1956)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

TRAVAGLINI LUCA (CELLA 1956)

VELASTEGUI LASCANO STEFANO (CELLA 1956)

CAVALLERO PIETRO (COGORNESE)

MANFREDI IVAN (COGORNESE)

ROSSI MANUEL (COGORNESE)

TAGLIAVIA PIERFRANCESCO (COGORNESE)

CITRO NICOLAS (CORNIGLIANESE 1919)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

ZAMANA FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BATTAGLIA MARCO (OLD BOYS RENSEN)

MEAZZI LEONARDO (OLD BOYS RENSEN)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

POGGI LORENZO (OLD BOYS RENSEN)

BACIGALUPO GIACOMO (PANCHINA)

PICASSO MATTEO (PANCHINA)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

DE GREGORIO GIUSEPPE (ROSSIGLIONESE)

LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)

PERSICO GIACOMO (ROSSIGLIONESE)

SCIUTTO ALESSANDRO (ROSSIGLIONESE)

CONTU ANTONIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

DEMARTINI GABRIELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BORTOLAZZI FILIPPO (SORI)

CAPITELLI MATTEO (SORI)

LEZZIERO ALBERTO (SORI)

SABALLY IBRAHIM (SPERANZA 1912 F.C.)

FABBRETTI IGOR (SPOTORNESE CALCIO)

MAGNANI DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)

CAMPAZZO MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

CAROGLIO FEDERICO (SUPERBA CALCIO 2017)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)

BOTTARI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CANNELLA SALVATORE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CARRUS ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CONCAS FABIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

MANCA FLAVIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

VELATI MATTEO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMATO CLAUDIO (VEZZANO 2005)

APKENA ALANDA AROUNA (VEZZANO 2005)

GARE DEL 24/ 9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA: OSPEDALETTI CALCIO V.D.G.

AMMENDA Euro 200,00 OSPEDALETTI CALCIO V.D.G.

Euro 200,00 CASTELNOVESE

Per omessa vigilanza sull’accesso alla zona riservata che causava, durante il secondo tempo l’ingresso nel dg di un gruppo di persone non identificate che si posizionavano dietro la panchina della squadra ospite insultando e minacciando chi vi sedeva, venendo poi allontanati dai dirigenti della Società.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/10/2023

BAZZOLI ALDO (OSPEDALETTI CALCIO) V.D.G.

AMMONIZIONE (I INFR)

BRIANO CLAUDIO (CENGIO)

CROSIO ROBERTO (PLODIO 1997)

BACCHETTA VITTORIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/12/2023

GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

Al termine della gara, guardava il ddg applaudendolo ironicamente; alla notifica del provvedimento, protestava nei suoi riguardi, con fare intimidatorio e aggressivo. Al rientro negli spogliatoi, lo inseguiva e lo minacciava di ritorsioni una volta fuori dal campo (Art. 36, comma 2 CGS, così come novellato - sanzione aggravata per essersi i fatti svolti a fine gara e per il comportamento minaccioso tenuto nei confronti del ddg)

SQUALIFICA PER DUE GARE

CHIESA MATTIA (APPARIZIONE FC) (sanzione attenuata per il comportamento a fine gara).

AMMONIZIONE (I INFR)

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

VITALE ROBERTO (CALVARESE 1923)

GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

BOLLENTINI ROBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER NOVE GARE EFFETTIVE

FILIBERTO SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, spingeva da tergo il ddg, senza conseguenze lesive (Art. 36, comma 1, lett. B CGS, così come novellato)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MEI ALESSIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

Dopo il fischio di un fallo a sfavore, rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa (Art. 36, comma 1, lett. A CGS, così come novellato)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

APICELLA NICOLO (CITTA DI SAVONA)

Rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa, ripetendola più volte (sanzione attenuata - Art. 36 novellato CGS)

PASTORE ARMANDO (MARASSI 1965)

Dopo aver ricevuto un'ammonizione, si rivolgeva al ddg con toni esagerati, urlando e sbracciando e rivolgendogli un'espressione irriguardosa (sanzione attenuata - art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VALLETTA MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

COZZANI LUCA (BOLANESE)

COPPOLA LORENZO (CASTELNOVESE)

STURLESE LUCA (CASTELNOVESE)

JABBI SANUSI (CENGIO)

SCALAMERA RICCARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

SETZU GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO) V.D.G.

AMMONIZIONE (I INFR)

GAGLIARDI ALESSIO (ALBISSOLE 1909)

GALLO MATTEO (ALTARESE)

URUCI RIGERS (ALTARESE)

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

SPINETTI GIOVANNI (APPARIZIONE FC)

COSTA RICCARDO (ARCOLA GARIBALDINA)

FIORITO SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

MANFREDI GABRIELE (ARCOLA GARIBALDINA)

TAHIRI UESLI (AREA CALCIO ANDORA)

LEGGIO SAMUELE (ARGENTINA ARMA)

MESSINA ANTONIO (ARGENTINA ARMA)

NEGRO ANDREA (ARGENTINA ARMA)

TARANTOLA PAOLO (ARGENTINA ARMA)

AURELLIO VALENTINO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

DAMONTE FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

DANIO ALESSANDRO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)

MOLINA BORJA EDWARD A. (BORGIO VEREZZI)

SCANNAPIECO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

IARDELLA LUCA (BORGORATTI)

ARATA GIACOMO (CALVARESE 1923)

DUO IVAN (CALVARESE 1923)

EL HAJEB ABDEL KARIM (CALVARESE 1923)

MONTICONE ANDREA (CALVARESE 1923)

PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)

SIRI MARTINO (CALVARESE 1923)

BERTINI GIACOMO (CASTELNOVESE)

BOSINCO SAMUELE (CASTELNOVESE)

LAGHEZZA RICCARDO (CASTELNOVESE)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

GIORGETTI ALAIN (CENGIO)

CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)

GHENO LORENZO (CEPARANA CALCIO)

SARTI SIMONE (CEPARANA CALCIO)

SIMONINI GIANMARCO (CEPARANA CALCIO)

MATAROZZO MATTEO (CITTA DI SAVONA)

RIZZO ALESSANDRO (CITTA DI SAVONA)

CALZOLARI LORENZO (COLLI ORTONOVO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

AVENI RICCARDO (CORNIGLIANO CALCIO)

CARUSO EMANUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

FALCONEZ FAJARDO GARY G. (CORNIGLIANO CALCIO)

VIRGA JACOPO (CORNIGLIANO CALCIO)

BACIGALUPO FRANCESCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

GUAZZONI LUCA (F.C.LAVAGNA 2.0)

GAZZOLI ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PALAGI STEFANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

TORRI IVAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DE MARCO GIOVANNI PIO (GOLFO DIANESE 1923)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

FAZIO MICHELE (GOLFO DIANESE 1923)

VINDIGNI ALESSIO (GOLFO DIANESE 1923)

BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)

MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)

VALLETTA FRANCESCO (IRON FOX AMEGLIESE)

AIT LABYAD MADYAN (LIDO SQUARE F.B.C.)

BARABINO FILIPPO CARLO (LIDO SQUARE F.B.C.)

CORNERO DAVIDE (LIDO SQUARE F.B.C.)

VELLA ANDREA (LIDO SQUARE F.B.C.)

PARLATO MATTEO (MARASSI 1965)

ANCORATI DAVIDE (MAROLACQUASANTA)

CHIAPPINI FABIO (MAROLACQUASANTA)

MORENI ALESSIO (MAROLACQUASANTA)

TRUFFELLO ALESSIO (MAROLACQUASANTA)

BASSI SAMUELE (MASONE)

GATTO MICHAEL (MASONE)

PASTORINO ANDREA (MASONE)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

MORELLI GIOVANNI (MULTEDO LEVANTE 1930)

OGGIANU CARNIGLIA ALESSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

TOBIA MATTEO (MULTEDO LEVANTE 1930)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

DELFINO LUCA (ONEGLIA CALCIO)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

BESTAGNO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)

CIARAMITARO CHRISTIAN (OSPEDALETTI CALCIO)

DI DONATO DAVIDE (PLODIO 1997)

GALLO FABIO (PLODIO 1997)

GAVACCIUTO ANDREA (PLODIO 1997)

BURNENGO ALBERTO (POLIS. PIEVE LIGURE)

GARAVENTA MASSIMILIANO (POLIS. PIEVE LIGURE)

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

SAVERIO BONOZO FREDDY ANDERSON (POLIS. PIEVE LIGURE)

CAMPAGNANI ALESSIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

EL KAMLI MOHAMMED (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MEO ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI)

BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

SCAPPAZZONI LORENZO (RICCO LE RONDINI)

BRAKOLLARI ARTAN (RIESE)

BRUZZONE ANDREA (RIESE)

DONDERO JACOPO (RIESE)

PELOSIN CRISTIANO (RIESE)

RUSSO STEFANO (RIESE)

FEJZILLARI XHONI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MISERENDINO DANIELE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SORRENTINO SALVATORE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BIANCHETTI DAVIDE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

TARAVELLA LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

BUSONI ANDREA (SANTERENZINA)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

VICINI GIACOMO (SANTERENZINA)

CAFFERATA SIMONE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

BRONDO FABIO (VADESE CALCIO 2018)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

MITU RADU (VADESE CALCIO 2018)

PULINA CHRISTIAN (VADESE CALCIO 2018)

VALLONE FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

XHURI GLEDI (VADESE CALCIO 2018)

GATTUSO SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)

HAMATI ARTUR (VADINO FOOTBALL CLUB)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

MASHA JOY (VADINO FOOTBALL CLUB)

VANZINI MATTEO (VADINO FOOTBALL CLUB)

ZEMMA ALEXANDER (VADINO FOOTBALL CLUB)

CROVETTO LORENZO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

FERRARI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GUZZO FRANCESCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

LUCIANI DAVIDE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

RUSSOTTI RENATO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

BIRLIGA MIHAI MARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

CAPUZZI TERRY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)