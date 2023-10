PALLANUOTO. RARI NANTES SAVONA DA URLO! ANCHE BRESCIA FINISCE KO (11-10), DECIDE DURDIC A FIL DI SIRENA

RARI NANTES SAVONA - A.N. BRESCIA 11-10

0:04 DURDIC! DURDIC! DURDIC! RETE! LA RARI NANTES SAVONA BATTE ANCHE BRESCIA! RISULTATO STORICO PER LA SQUADRA DI ANGELINI! I biancorossi sfatano il tabù contro una delle big degli ultimi anni e restano a punteggio pieno in testa alla classifica dopo due giornate!

0:23 Ultima azione della partita, palla in mano ai biancorossi!

0:30 NICOSIA CON LA MANONA SINISTRA A FRENARE LA CONCLUSIONE DI FARAGLIA IN SUPERIORITA', che si ferma a centimetri dal palo. Time out Angelini

1:10 non segna più la Rari, altro legno colpito da Erdelyi e Brescia chiama time out per organizzare l'ultima azione offensiva della propria gara

1:48 GIANAZZA trova il gol del pari, non muore mai la squadra lombarda

2:14 traversa di Erdelyi, ora il Brescia va a caccia del pari

2:45 DOLCE coglie in controtempo l'estremo difensore di casa, è 10-9 a 2:45 dalla fine

3:50 Manzi chiama, ma Nicosia risponde ancora presente! Che partita del portiere della Nazionale

4:25 uomo in più non sfruttato, Erdelyi fermato al momento del tiro

4:53 ROSSO AD ALESIANI. Altra azione offensiva per i biancorossi, momento chiave della gara

5:02 PATCHALIEVVVV! La prima rete della serata del numero tre! Diagonale chirurgico, rispedita a -2 la squadra di Bovo

5:25 Irving sbatte sulla traversa! Che finale!

5:55 Bruni non riesce a dar forza al pallone da posizione ravvicinata, si salva Brescia, era una grande occasione...

7:12 RENZUTO NON SBAGLIA, 9-8. Sarà un finale tiratissimo, la Rari non deve lasciarsi condizionare da alcune decisioni arbitrali discutibili, purtoppo ormai di prassi alla "Zanelli"

7:12 fallo grave fischiato a Vavic, rigore Brescia

8:00 primo possesso per la Rari questa volta, fischiata un'infrazione sullo sprint verdeblu

ULTIMO QUARTO

0:16 la traversa ferma Guerrato, si va all'ultimo quarto con la Rari avanti di due reti!

0:35 Nicosia chiude lo specchio ad Alesiani, ma continua l'azione dei lombardi dopo l'ennesima espulsione (ormai non si contano più) ai danni del Savona, sorriso ironico di Angelini

1:01 ANCORA GUIDI! Giro palla rapido e preciso che manda al tiro il numero dieci biancorosso, sfera all'angolino, rete pesantissima, 9-7!

1:42 difese sugli scudi in questa fase, non si segna da quasi 4 minuti

2:12 Patchaliev conclude alto dopo una serie di finte

2:52 ancora a secco la Rari, che ha perso un po' di lucidità in avanti. Massimo sforzo del Brescia, a cui viene però fischiato un fallo in attacco

3:22 FARAGLIA, beffato sul primo palo Nicosia, ennesima superiorità a favore dei lombardi che, dopo il time out di coach Bovo, tornano in scia alla Rari

4:26 lavoro sporco di Figlioli che neutralizza un'azione lombarda, sul fronte opposto Guidi si divora il 9-6 sparando addosso a Tesanovic da ottima posizione

5:25 Nicosia un muro! Ennesima parata della serata, livelli di concentrazione e intensità altissimi da una parte all'altra

5:48 fallo in attacco fischiato ai biancorossi, deve resistere la Rari in questa fase

6:07 IRVING dalla distanza pesca l'incrocio, non ci sta Brescia che si rimette subito a -2

6.30 ED ECCOLO IL +3! ERDELYI! Superiorità sfruttata alla perfezione, destro schiacciato che tocca la traversa e si infila in porta. Prove di fuga per la squadra di Angelini

6:45 fallo in attacco fischiato alla squadra di Bovo, time out Angelini che vuole organizzare l'azione del possibile +3

7:02 GUIDI! Deviazione ravvicinata su assist di Campopiano, 7-5 preziosissimo in questa fase!

7:20 difesa della Rari ancora in palla, sfuma la prima occasione di questo terzo quarto per Brescia

TERZO QUARTO

0:05 veementi proteste biancorosse per un possibile fallo da rigore sul centroboa proprio a pochi secondi dall'intervallo, il primo arbitro fa cenno di proseguire.

0:40 la conclusione di Guidi dà soltanto l'illusione ottica del gol, esterno della rete e il Brescia può ripartire

1:40 SI SBLOCCA ANCHE CAMPOPIANO E LA RARI RIMETTE IL MUSO DAVANTI! 6-5

2:10 CHE GOL DI GUERRATO! Destro imparabile che si infila sotto il sette, è di nuovo parità

2:55 la parata di Nicosia sulla situazione di doppia inferiorità, arbitraggio non certo casalingo in questa fase

4:10 TORNA A -1 BRESCIA, che riesce questa volta a trovare la via del gol con l'uomo in più. Colleziona espulsioni in serie la Rari, Angelini allarga le braccia verso gli arbitri...

4:39 Durdic fermato questa volta dal portiere lombardo

5:17 niente da fare per Brescia, terza superiorità non sfruttata, compatta e ordinata la difesa savonese

6:02 CAPITAN RIZZO! Giro palla perfetto, palla al centro e deviazione che fulmina Tesanovic. Nuovo +2 per la Rari!

6:34 tante espulsioni in casa savonese, percentuali realizzative però piuttosto basse per la squadra bresciana, che sciupa un'altra potenziale chance

7:00 Guidi da posizione praticamente impossibile, non inquadra lo specchio il dieci biancorosso

8:00 sprint sempre a favore del Brescia, ma sfuma l'azione anche con l'uomo in più

SECONDO QUARTO

0:02 ancora Nicosia, parata d'istinto sul tentativo di rovesciata di Lazic, Rari Nantes avanti di un gol alla fine di questo primo tempo

0.23 URBINATI! Grandissima conclusione che rimbalza sull'acqua prima di insaccarsi all'incrocio, gol pesante in questo finale di primo quarto!

0:48 GUERRATO ristabilisce la parità, tap in vincente dopo la parata con il viso di Nicosia sulla botta di Renzuto

1:39 IL GOL DEL BRESCIA, Gianazza pesca l'angolo lontano dove Nicosia non riesce ad arrivare, torna in scia la squadra in calottina verdeblu

2:04 LA MAGIA DI FIGLIOLI a pochi istanti dalla fine del possesso! Braccio disteso e pallone nell'angolino, +2 Rari!

3:05 la traversa ferma Erdelyi, fortunato poi il portiere lombardo che devia con la testa senza però che il pallone oltrepassi la linea del gol

3:55 ancora Nicosia, intervento decisivo su Dolce, di nuovo in avanti i padroni di casa

4:24 BRUNI! 2-1 RARI! Beffato Tesanovic che aveva cercato di anticipare il numero otto di casa, pallonetto morbido che si adagia in fondo alla rete.

4:40 Nicosia dice di no a Lazic, prima parata dell'estremo difensore biancorosso

5:55 traversa dei lombardi sulla prima superiorità del match, sbaglia Irving da distanza ravvicinata

6:26 LA SASSATA DI FIGLIOLI! Il primo gol davanti ai suo nuovo pubblico! 1-1

6:57 VANTAGGIO DEL BRESCIA. Conclusione da posizione centrale di Del Basso, avanti la squadra di Bovo

7:23 nulla di fatto anche in casa biancorossa, subito duelli molto fisici in vasca, Nicosia ha avuto difficoltà a impostare l'azione

8:00 primo possesso per il Brescia, ma c'è subito fallo in attacco, riparte la Rari

Pochi istanti prima del via, buona presenza di pubblico sugli spalti della "Zanelli"!

PRIMO QUARTO

Formazioni:

RN SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli, Vavic, Rizzo, Urbinati, Bruni, Campopiano, Guidi, Durdic, Erdelyi, Da Rold, Bragantini.

Allenatore: Alberto Angelini

A.N. BRESCIA: Tesanovic, Del Basso, Dolce, Faraglia, Lazic, Gianazza, Renzuto, Guerrato, Alesiani, Manzi, Irving, Balzarini, Massenza

Allenatore: Alessandro Bovo