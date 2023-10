Motori: Varazze è pronta a diventare capitale delle Mini

Domenica 8 ottobre 2023 si terrà il primo raduno Nazionale di Mini con partenza dalla Città di Varazze, ritrovo alle ore 10 nella splendida location della Marina di Varazze per poi sfilare verso Celle Ligure, Cogoleto fino ad Arenzano presso il Santuario del Bambino di Praga.





Il “Road Runner MINI Club Asti” devolverà tutto il ricavato in Beneficenza alla Protezione Civile di Varazze.





Evento di Road Runner MINI Club Asti:

- «La pausa estiva è ormai per molti un lontano ricordo ma noi siamo pronti e carichissimi per una nuova stagione con il nostro raduno ufficiale 2023! Quest'anno vi portiamo al mare. Ebbene si saluteremo insieme l'estate percorrendo la costa Ligure con le nostre adorate MINI. Saremo ospiti nella meravigliosa cornice della Marina di Varazze dove vi aspetterà una ricca colazione mentre le nostre adorate saranno sotto gli occhi di tutti per essere ammirate. Terminata l'accoglienza e il relax in Marina saliremo a bordo delle nostre Mini pronti a sfilare lungo la famosa SS1 Aurelia della Riviera Ligure di Ponente. Un percorso di 30 km che ci porterà al Santuario Bambino di Praga di Arenzano (Genova), dove ci aspetteranno per un ottimo pranzo. Non mancherà la lotteria con succulenti premi. Non vogliamo spoilerare altri dettagli che scoprirete partecipando al nostro raduno!»