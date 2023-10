Calcio, Seconda Categoria. Sassello sconfitto dal Murialdo in Coppa. Tallarico: "Stop inaspettato, ma possiamo lottare per i playoff"

Il Sassello esce sconfitto per 2-1 dal campo del Murialdo nella seconda giornata della Coppa Liguria di Seconda Categoria, restando così al palo nel Girone C della prima fase.

Ad analizzare lo stop è l'esperto numero uno del Sassello Francesco Tallarico: "Siamo molto rammaricati per la sconfitta subìta - ha sottolineato l'estremo difensore del Sassello - uno stop che non ci aspettavamo, ma complimenti al Murialdo che ci ha creduto fino all'ultimo. Abbiamo avuto qualche difficoltà nella fase difensiva, però siamo una squadra che ci crede sempre con degli ottimi elementi".

Il portiere guarda avanti e pensa al campionato: "Dopo quattro anni che sono qua al Sassello posso dire che questa squadra può lottare in questa stagione almeno per i playoff - ha evidenziato Tallarico - e dovremo metterci del nostro portando in campo la voglia di vincere e fare bene ogni partita".