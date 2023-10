Calcio & solidarietà. La Seleçao Internazionale Sacerdoti scende in campo ad Alassio

Dopo il Trofeo del Centenario disputato nelle scorse settimane all'Hanbury Tennis Club, ad Alassio proseguono i grandi eventi sportivi aperti alla cittadinanza. Questa volta si tratta di calcio e a scendere in campo sarà la celebre Seleçao Internazionale Sacerdoti Calcio, che mercoledì 11 ottobre alle 15.30 incontrerà allo Stadio “S. Ferrando” il “Team Brancaleoni” e il “Team Gaggero”.

La Seleçao Internazionale Sacerdoti Calcio ha infatti scelto la Liguria per il proprio raduno sport & preghiera, ovvero l'iniziativa di due giorni dedicati a sensibilizzare le varie diocesi liguri con la speranza di annoverare tra le proprie file sacerdoti con la passione per il calcio e proseguire la mission di questa Associazione a sostegno di progetti benefici. A partire dalla sua istituzione nel 2005, la Seleçao Sacerdoti ha già collezionato tanti traguardi, dalle ben 535 partite giocate, alle molte ospitate televisive, alla partecipazione al 58° Festival di Sanremo.

I cittadini e i turisti di Alassio sono invitati a partecipare numerosi a questa iniziativa, alla quale è possibile accedere con un'offerta libera. Il ricavato verrà devoluto a favore del restauro del Santuario di Nostra Signora della Guardia di Alassio.

“Siamo davvero entusiasti – dichiara il Sindaco di Alassio Marco Melgrati – di ospitare nella nostra città questo importante evento calcistico, orgogliosi che la celebre Seleçao Sacerdoti Calcio abbia scelto la Liguria e in particolare Alassio per questa iniziativa, che si svolge all'insegna del migliore spirito sportivo e grazie alla quale verranno sostenuti i restauri del Santuario di Nostra Signora della Guardia, uno dei luoghi più cari ai cittadini di Alassio e non solo”.