Il Ceriale ha disputato ottanta minuti convincenti sul sintetico del Borel, trovando nel corso del secondo tempo le reti che hanno permesso alla squadra di Brignoli di blindare la qualificazione ai quarti di finale.

L'unica nota stonata per il tecnico biancoblu sono stati i due gol subiti nei dieci minuti di partita, un aspetto su cui lavorare anche in vista della difficile doppia trasferta in campionato contro Sestrese e Praese.