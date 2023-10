Calcio. Serie D, 10^ giornata con quattro anticipi: occhi puntati sull'Albenga, ingauni a Genova nella tana del Ligorna

Il cammino intrapreso dall'Albenga nelle ultime giornate di campionato ha alzato ulteriormente il livello di interesse intorno all'ambiente ingauno che, sotto la guida tecnica di Fabio Fossati, ha vissuto momenti di euforia totale, conditi, al momento, da una classifica da stropicciarsi gli occhi.

Ma di euforia non vuol sentir parlare il tecnico ex Albissola, che preferisce tenere tutti sull'attenti in vista di un nuovo mini tour de force con tre partite in una settimana: la prima nel pomeriggio (ore 14.30), in casa di quel Ligorna ancora alla ricerca del cambio di passo per risalire la classifica ma sempre ostico da affrontare, soprattutto tra le mura del piccolo impianto di Molassana, dove i genovesi hanno costruito gran parte delle proprie cavalcate degli ultimi anni.

Tra gli anticipi odierni anche Pinerolo-Alcione (alle 14.30), con la capolista che non vuole rallentare ulteriormente dopo il pari di domenica scorsa contro il Derthona, Chisola-Lavagnese (ore 15.00) e Fezzanese-Ticino (ore 16.00)

Livescore su Svsport.it