Voltri e Albenga: conclusi gli allenamenti FIPAV Liguria per la qualificazione nazionale femminile

Doppio appuntamento nel fine settimana appena trascorso dedicato agli allenamenti territoriali femminili nell’ambito dell’attività di Qualificazione Nazionale Femminile stagione 2023 – 2024.

Dopo il primo atto di sabato 21 ottobre a Santo Stefano di Magra, seconda tappa a cura del Comitato Territoriale Liguria Centro sabato presso le palestre dei Capannoni di Genova-Voltri con le atlete nate nel 2010 di Cus Genova Volley, Volare Volley, Normac AVB, Cogovalle, Albaro Volley e Pegli San Marziano.





Alla presenza del dirigente staff selezioni femminili, Annamaria Sotti, la sessione è stata guidata dal selezionatore regionale Luca Parodi e dal suo secondo Massimo Pusceddu con la collaborazione del dirigente responsabile selezioni territoriali Antonio Morelli e dei selezionatori del CT Centro Paolo Corrado, Marina Grasso e Giulia Dellarosa.

Domenica si è svolto il terzo e ultimo allenamento territoriale femminile- Alla terza tappa organizzata dal Comitato Territoriale Liguria Ponente presso il PalaLeca di Leca (Albenga) hanno partecipato le atlete nate nel 2010 delle società del Comitato Fipav Liguria Ponente : Volley Team Arma di Taggia, NLP Sanremo. Pallavolo Carcare, Albisola Pallavolo, New Volley Valbormida, Nova Volley Imperia, SDP Mazzucchelli Sanremo, Albenga Volley, Imperia Volley e Volley Team Finale.





Alla presenza del dirigente staff selezioni femminili Annamaria Sotti, il selezionatore regionale Luca Parodi e il suo secondo Massimo Pusceddu hanno condotto l'allenamento con la collaborazione del dirigente responsabile selezioni territoriali Giorgio Passino e degli allenatori delle selezioni del CT Ponente Raffaele Sini e Carol Vernetti.

"Con questo allenamento si conclude il trittico degli incontri previsti (uno per ogni territorio) per la qualificazione nazionale femminile - fa sapere in una nota FIPAV Liguria - Si ringraziano tutte le atlete con le loro società partecipanti e i tre Comitati Territoriali che hanno organizzato le giornate con l’ausilio delle società che hanno messo a disposizioni i palazzetti di Palazzetto Santo Stefano Magra, Capannoni di Genova Voltri e PalaLeca Albenga".