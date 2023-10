Calcio, Promozione. Ceriale, mister Brignoli tra la vittoria di Pra e il derby di coppa: "Alleno un gruppo fantastico"

Domenica al Ferrando Baciccia sono arrivati tre punti molto importanti contro la Praese. Decisive le reti di Burdisso e Osinaga, che hanno messo la ciliegina su una “partita approcciata alla grande“.

A dichiararlo è un soddisfatto Davide Brignoli: “Già negli spogliatoi si percepiva la grande voglia di rifarsi dei ragazzi dopo le ultime partite. Sbloccando subito la gara abbiamo avuto una grande iniezione di fiducia, anche se il primo tempo abbiamo sofferto.

Nel secondo, a parte un episodio dove l’arbitro non ha visto un nostro tocco di mano, non abbiamo rischiato soprattutto dopo le loro espulsioni. Alleno un gruppo fantastico e la prestazione di ieri mi fa capire anche quanto siano uniti. Vedere in campo tutti i componenti della panchina per abbracciarsi al secondo gol è stato emozionante. Sono stati eccezionali“.

“Meno belli e più concreti” è stato il motto settimanale lanciato dal direttore sportivo Sansalone. Un pensiero che ovviamente non deve assolutamente essere preso come snaturalizzazione dei concetti mostrati sul campo dalla preparazione estiva. Il mister conferma: “I risultati si possono ottenere se hai idee e le metti in pratica, ma ovviamente serve vincere anche partite ‘sporche’. La condizione perfetta arriverà quando saremo in grado di abbinare le cose”.

Domani sera allo stadio Ellena ritorna la Coppa Italia Promozione. I nostri ragazzi giocheranno il derby contro la San Francesco Loano per l’andata dei quarti di finale: “Sarà una partita difficile. Affrontiamo la prima della classe che non è lì per caso. I numeri non mentono mai. Ad allenamento vedremo come stanno i ragazzi e con lo staff decideremo chi scenderà in campo“.

“Ci tenevo a dedicare la vittoria di domenica a Burdisso ed a sua moglie Francesca dopo il periodo poco felice passato. Forza!” conclude Brignoli.