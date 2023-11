Calciomercato. L'ex centrale del Finale, Domenico Messina, è un nuovo giocatore del Taggia

Si tratta di un mancino naturale, che può svolgere i ruoli di centrale di sinistra e terzino sinistro. Cresciuto in Toscana al Margine Coperta di Antonio Bongiorni, nel quale fa la trafila delle giovanili, disputando il campionato delle regioni con la Toscana, viene poi convocato in Nazionale Under 17 di Fausto Silipo a Pomezia.