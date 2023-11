Calcio. Eccellenza. Imperia ad Arenzano (ore 18.00) per sognare in grande, Rivasamba ospite del fanalino di coda Forza E Coraggio

Archiviato l'anticipo del sabato che ha visto il Pietra Ligure rallentare la corsa del Baiardo capolista (1-1 il finale), la 9^ giornata di Eccellenza prosegue alle 15.00 con altre sei partite prima dell'atteso posticipo delle 18.00 tra Arenzano-Imperia, match clou domenicale che assume un peso specifico notevole per le dinamiche in termini di playoff e promozione diretta.

La squadra genovese, dopo una partenza sprint, ha perso leggermente ritmo nelle ultime giornate, ma Corradi, come dimostrato in passato, sa come fermare le big del campionato, specie nel fortino del "Gambino": i nerazzurri puntano però a confermarsi dopo la convincente vittoria sulla Cairese per restare in scia a Baiardo e Rivasamba, di scena nello spezzino contro il Forza E Coraggio.

A proposito di Cairese, è ancora da capire fino in fondo di che pasta sia fatta la squadra costruita in estate: i continui up & down di queste prime giornate non hanno fatto altro che ridimensionare gli obiettivi da "grandeur" verso il ritorno in Serie D, nonostante il percorso sia ancora molto lungo con ampi margini di risalita, a partire dalla sfida odierna del "Brin" contro il Golfo Paradiso.

Campomorone in campo alla "Sciorba" ospite dell'Athletic Albaro per consolidare un posto playoff; a ponente c'è Taggia-Voltrese, con in palio punti pesanti per scrollarsi di dosso la zona calda della classifica, completano il programma Serra Riccò-Busalla e Genova Calcio-Sammargheritese.