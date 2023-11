Calcio, Serie C. Termina l'avventura di Luca Tabbiani al Catania, l'ex tecnico di Savona e Vado è stato sollevato dall'incarico

E' terminata ieri, con la sconfitta sul campo del Potenza, l'avventura sulla panchina del Catania di Luca Tabbiani.

L'ex allenatore di Vado e Savona è stato infatti sollevato dall'incarico insieme al direttore sportivo Laneri, al vice Michele Coppola e al preparatore atletico Paolo Bertoncini.

La carriera del tecnico genovese ha avuto una crescita verticale nell'arco dell'ultimo lustro. Dopo il momentaneo sbarco sulla panchina della Genova Calcio è infatti arrivata la chiamata del Fiorenzuola nell'estate del 2019: in Emilia ecco il salto nei professionisti con la vittoria del proprio girone in Serie D, a cui sono seguite due salvezze in terza serie.

In estate la chiamata della gloriosa società etnea (quasi ventimila gli abbonati al Massimino) prima della rottura del rapporto avvenuta nelle scorse ore, dopo 15 punti raccolti in 12 partite.