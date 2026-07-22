Calcio | Il Savona punge il Comitato Regionale: "E' loro la competenza sul ripescaggio, perplessi dal coinvolgimento della LND"

Dovrebbe arrivare domani la decisione finale sul ripescaggio del Savona in Eccellenza.

Nel frattempo, dopo le notizie circolate ieri, la società del presidente Milani ha preso posizione in merito al consulto richiesto dal Comitato Regionale alla Lega Nazionale Dilettanti.

Ecco la nota emessa in serata dal club biancoblu:

Il Savona FBC apprende con assoluta sorpresa e perplessità le notizie circolate in merito alla presunta impossibilità di procedere al ripescaggio in Eccellenza della nostra società, nonostante la regolare posizione di classifica e la piena conformità alle norme federali.

Come noto, il Savona FBC ha concluso i play off di Promozione 2025/26 classificandosi secondo, posizione che – alla luce della mancata iscrizione della Voltrese al campionato di Eccellenza 2026/27 – colloca la nostra società in prima posizione nella graduatoria dei ripescaggi, secondo criteri consolidati e mai contestati.



Successivamente, il Savona FBC ha perfezionato la fusione con il Legino 1910, altra società militante in Promozione. Si ricorda che l’articolo 20 delle NOIF stabilisce in modo chiaro che, in caso di fusione, la nuova società conserva i titoli sportivi più vantaggiosi delle società che si uniscono. Questa interpretazione è sempre stata applicata in Liguria e ribadita negli anni dal Comitato Regionale.

È opportuno sottolineare che l’interpretazione delle norme federali è competenza esclusiva della struttura tecnica del Comitato Regionale, che opera sulla base delle NOIF e della prassi consolidata. Tale interpretazione non può essere soggetta a valutazioni politiche, né può essere piegata a convenienze contingenti. Per questo motivo il Savona FBC resta perplesso nell’apprendere della necessità di formulare un quesito agli uffici centrali della LND su una fattispecie disciplinata da una norma chiara e definita e sulla quale, nel tempo, si è sempre registrata un'applicazione univoca. Per questo motivo, tale richiesta di conferma appare quantomeno ridondante.



La fusione tra Savona FBC e Legino 1910 nasce dalla volontà di investire con forza nel calcio, in particolare nel calcio ligure, che nel solo 2026 ha visto numerose rinunce ai campionati e la scomparsa di diverse società. Si investe quando esiste certezza della regola e del suo rispetto: senza stabilità normativa non è possibile programmare, crescere o garantire futuro alle realtà sportive. A ciò si aggiunge che siamo a ridosso dell’inizio delle preparazioni: partecipare a un campionato piuttosto che a un altro comporta scelte tecniche, organizzative e finanziarie completamente diverse. È grave non poter comunicare ai giocatori in quale categoria militerà la squadra e non poter completare il mercato in modo coerente con il livello competitivo previsto.



Il Savona FBC ha sempre operato nel rispetto delle norme, della trasparenza e della lealtà sportiva. Per questo motivo, qualunque scenario di esclusione dal diritto di ripescaggio verrà immediatamente contestato in tutte le sedi competenti, senza alcuna esitazione. Contestualmente, la società ritiene necessario che il futuro del movimento calcistico ligure possa poggiare su criteri di rinnovamento, equilibrio e imparzialità, affinché situazioni analoghe non si ripetano.



«Il Savona FBC non accetterà pressioni - ha dichiarato il presidente Milani - forzature o interpretazioni piegate a interessi di parte. Non siamo disponibili a nessun gioco di potere, torbido o opaco, che possa alterare ciò che le norme stabiliscono con chiarezza. Il nostro diritto al ripescaggio è fondato, legittimo e riconosciuto. Se qualcuno pensa di poter manipolare il processo, sappia che il Savona FBC si tutelerà in tutte le sedi. E sappia anche che lavoreremo per rafforzare la rappresentanza e il rispetto delle società del Ponente ligure, affinché la voce di questo territorio abbia il peso che merita.»