Tornei Estivi. Lo Spoturnito du Balun entra nel vivo: venerdì si giocano le semifianli!

Sono stati giorni intensi sul campo dello Sportunito du Balun, sono infatti andati in scena sia gli ottavi di finale che i quarti che hanno di fatto decretato le quattro semifinaliste dell'edizione 2026.

A contendersi il titolo saranno MP Le Vele Restaurant, Krapfen, Bagni Cerutti e Bar la Palma.

Fusetti e compagni, vice campioni dello scorso anno, dopo aver vinto ai rigori gli ottavi si sono imposti di forza ieri sera contro i Sosa Team. In semifinale se la vedranno contro i Krapfen che invece hanno vinto in scioltezza i propri incontri, forti del miglior marcatore della torneo fin qui Polito autore di 13 goal.

Dall'altra parte del tabellone i Bagni Cerutti, autori di due grandissime vittoria, l'ultima ai calci di rigore, e Bar la Palma che, nonostante un buon gioco, ha vinto solo di misura i propri incontri.

Venerdì il grande giorno delle due semifinali a partire dalle ore 21.00 sempre presso il campo del Parco del Monticello.

Spazio anche al torneo under, a partire da questa sera infatti ci sarà il torneo dedicato ai più piccoli.