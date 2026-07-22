Calciomercato | Anche Lorenzo Pedone passa alla Virtus Entella, il portiere arrriva dalla Golfo Dianese

Si è sciolto il riserbo attorno al giovane portiere classe 2012 di cui si vociferava nei giorni scorsi come possibile nuovo innesto del settore giovanile della Virtus Entella. Il nome è quello di Lorenzo Pedone, estremo difensore della Golfo Dianese, che completerà così il trio di giovani prospetti ponentini in arrivo in biancoceleste dopo Mattia Tanganelli e Leonardo Grimaldi.

Pedone è un profilo seguito da tempo dallo staff tecnico e di scouting del club, in modo particolare dal savonese Enrico Zunino che ne ha monitorato con attenzione la crescita nel corso delle ultime stagioni. Un lavoro di osservazione che, secondo chi lo conosce da vicino, potrebbe rivelarsi particolarmente azzeccato: il portiere classe 2012 viene infatti considerato un profilo di prospettiva importante, capace in futuro di ritagliarsi spazi di rilievo nel proprio ruolo.