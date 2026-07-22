Calcio | Carcarese: l'Under 21 sarà guidata da mister Mauro Aprea

Novità per l’Under 21 della Carcarese che ha affidato la guida tecnica della squadra che militerà in Seconda Categoria a Mauro Aprea.

Allenatore valbormidese, Aprea ha una grande esperienza sulla panchina, ricordiamo ad esempio le sue esperienze alla guida di Pallare, Cengio e Aurora. Non solo prime squadre, nel suo curriculum calcistico anche molto settore giovanile. Un mister quindi abituato a lavorare con i giovani ed esperto della categoria.

“Dopo un anno di inattività – spiega il tecnico - mi è venuta la voglia di ‘tornare in campo’ e la Carcarese, appena lo ha saputo, mi ha chiamato immediatamente proponendomi un progetto molto gradito. Sarà una bella sfida perchè arrivo dopo Simone che, a detta di tutti, ha fatto un ottimo lavoro, inoltre il livello della categoria si è alzato notevolmente. Questo mi esalta molto perchè dovrò far capire ai ragazzi che gli obiettivi stagionali saranno 2: fare più punti della scorsa stagione in un campionato più difficile e cercare di essere chiamati più volte possibile in Eccellenza, che invece sarebbe la mia vittoria personale. Finisco ringraziando in primis la società per la fiducia che mi è stata data e mia moglie che dovrà di nuovo sopportare le ‘arrabbiature’ domenicali”.

Commenta il direttore generale Roberto Abbaldo: “Prima di tutto voglio ringraziare mister Simone Testa, che lo scorso anno ha accettato con grande entusiasmo di lavorare con un gruppo giovane, costruito in fretta, con lo scopo di migliorare individualmente e come squadra. Obiettivi che sono stati ampiamente centrati. Purtroppo, gli impegni di lavoro di Simone ci hanno portato a scegliere un nuovo mister che possa garantire 3 allenamenti e quella presenza costante che per un gruppo giovane è vitale. Mauro Aprea è un profilo che seguivamo da tempo, un uomo che può esportare ad una squadra giovane mentalità e cultura del lavoro che sono la base per la loro crescita. Mauro è un tecnico intelligente che adatterà il sistema di gioco alle caratteristiche dei ragazzi, alcuni da lui già allenati nelle giovanili. Siamo convinti che non potessimo fare scelta migliore per sostituire un mister preparato come Simone Testa”.