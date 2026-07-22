Calcio | Genoa. Jacopo Grossi in prestito al Trento, bene Gibertini nel test in famiglia

Si è concluso da pochi minuti il test interno del Genoa, disputato all'indomani dell'amichevole di domenica scorsa contro il Trento. Il Genoa B ha avuto la meglio sul Genoa A per 5-2, e tra i titolari della formazione vincente ha trovato spazio il centrocampista Matteo Gibertini, autore di una prima frazione di buon livello, impreziosita da diverse giocate di personalità, tra cui un tiro non lontano dalla porta difesa da Bijlow.

Nella ripresa è subentrato anche Jacopo Grossi, per il quale si è trattato dell'ultima apparizione stagionale con la maglia rossoblù: è ormai in dirittura d'arrivo il suo passaggio in prestito proprio al Trento, dove da mezzala potrà essere valorizzato nel 4-3-3 disegnato da mister Tabbiani.