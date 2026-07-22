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Calcio | 22 luglio 2026, 17:06

Calciomercato | Il Pontelungo presenta i suoi under, sono quattro i volti nuovi

Calciomercato | Il Pontelungo presenta i suoi under, sono quattro i volti nuovi

Il Pontelungo ha comunicato ufficialmente l'elenco dei calciatori Under che comporranno la rosa per la prossima stagione. Il gruppo conta nove giocatori, tra conferme, nuovi innesti e prodotti del settore giovanile.

Tra i pali, la novità è rappresentata da Alessio Illiano (2007).

Nel parco difensori arriva Youssoufa Aboubakar (2007), che si aggiunge alle conferme di Gabriele Barbero (2007) e Alessandro Za Garibaldi (2007). Completa il reparto Gregorio Secco (2008), promosso dal settore giovanile.

A centrocampo il club ha confermato Thomas Garabello (2007) e ha inserito il nuovo arrivo Simone Massa (2008). Dal settore giovanile arriva anche Arjan Vellko (2009).

In attacco il nuovo acquisto è Fabian Shala (2008).

Redazione

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