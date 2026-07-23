Calciomercato | Vado, in arrivo dal Como il trequartista Jacopo Simonetta

L'approdo tra i professionisti sta regalando al Vado anche buoni riscontri mediatici. Sky Sport ha infatti inserito la società rossoblù nella consueta rassegna di mercato, svelando alcuni dettagli interessanti. Se le trattative per il centrocampista Candiano e il difensore Costantino, come anticipato nei giorni scorsi, sono ormai in fase di definizione ufficiale, la vera novità per mister Pastorino è l'arrivo in prestito di Jacopo Simonetta.

Il trequartista calabrese, classe 2006, ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Spal, per poi mettersi in luce con la maglia della Primavera del Cagliari. Nell'agosto 2024 è arrivata la svolta: il Cagliari ha ceduto il calciatore a titolo definitivo al Como, che nella scorsa stagione lo ha girato in prestito al Siracusa.