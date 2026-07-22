Calciomercato | Vado, ufficiale Hamlili, il giocatore è già in ritiro a Sauze d'Oulx

Zaccaria Hamlili è arrivato a Sauze d'Oulx.

Il nuovo centrocampista rossoblu ha posato per la foto di rito insieme al ds Mancuso, dando così il via alla sua esperienza in rossoblu.

Hamlili, centrocampista classe 1991 cresciuto nel settore giovanile del Brescia, che nel corso della carriera ha vestito le maglie di Virtus Entella, Cuneo, Forlì, Ancona, Pistoiese, Bari, Gubbio, Monopoli e Livorno, maturando così una carriera costruita soprattutto tra Serie C e Serie D.

Con il Bari, in particolare, Hamlili ha vinto il campionato di Serie D nel 2018/19, segnando una rete in 30 presenze, e disputando con i galletti i successivi due campionati in terza serie. Più recentemente, nella sua ultima esperienza con il Livorno, è stato titolare, scendendo in campo in 29 occasioni e collezionando anche tre assist a referto.