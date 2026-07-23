Calcio | Millesimo: la Serie D chiama, ieri il primo allenamento per la squadra di Macchia

Ieri il Millesimo ha avviato la preparazione in vista della stagione 2026/2027, la prima nella storia del club che vedrà i giallorossi affrontare il campionato di Serie D. Un appuntamento che rappresenta il coronamento di un percorso di crescita verticale, firmato dalla dirigenza guidata dal presidente Eros Levratto e da mister Fabio Macchia.

Una traiettoria proseguita senza sosta: il club ha centrato tre promozioni consecutive, un traguardo che lo ha portato dalla Prima Categoria fino alla Serie D.

Ieri sul campo si sono visti "vecchi" e nuovi protagonisti.

Dopo un primo blocco di conferme che ha riguardato pilastri della scorsa stagione come Jonathan Lazzaretti, Xhaka Conde, Mohamet Auro Latyr Ndiaye, Matteo Gadau, Matteo Gualtieri, Edoardo Totaro e Samuele Piccardo, il Millesimo ha costruito otto colpi di mercato come il portiere Sciascia, i difensori Cinquini e Ferraro, l'esterno Ghibaudo, il centrocampista Gabelli e gli attaccanti Villa, Piacenza e Malagrida.