Il messaggio del club biancorosso:

"Purtroppo è arrivata una notizia che un giocatore non vorrebbe mai sentire: rottura del crociato e probabilmente stagione finita. Un grande augurio di pronta guarigione al giovane biancorosso Luca Gavarone, ragazzo d’oro che ha sempre dimostrato grazie educazione, passione ed impegno. Ti aspettiamo presto in campo, non vediamo l’ora di vederti correre di nuovo sulla fascia".