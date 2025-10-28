 / Calcio

Calcio | 28 ottobre 2025, 16:45

Calcio. Pietra, Filadelli duro dopo il 2-2 col Molassana: “Campanelli d’allarme diventati certezze”

Il direttore generale scuote i biancocelesti: “Bisogna darsi una svegliata tutti quanti”

Calcio. Pietra, Filadelli duro dopo il 2-2 col Molassana: “Campanelli d’allarme diventati certezze”

Il pareggio per 2-2 sul campo del Molassana, maturato dopo un doppio vantaggio e la beffa del gol subito al 90’, ha lasciato il segno in casa Pietra Ligure. Il direttore generale Luca Filadelli ha espresso tutta la propria amarezza per una prestazione giudicata inaccettabile.

Quelli che all'inizio potevano essere dei piccoli campanelli d'allarme si sono trasformati in delle certezze – ha dichiarato – La partita di domenica scorsa è incomprensibile e inaccettabile, non si può vedere un primo tempo di quel genere e un secondo di tutt'altro genere: bisogna darsi una svegliata tutti quanti, bisogna capire l'importanza di fare le cose fatte bene e non solamente finalizzate al risultato, nel rispetto di tutto quello che è il lavoro quotidiano della società”.

Il messaggio in casa biancoceleste è chiaro: “Questa partita - ha concluso Filadelli - deve servire da lezione”.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium