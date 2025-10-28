Calcio. Pietra, Filadelli duro dopo il 2-2 col Molassana: “Campanelli d’allarme diventati certezze”

Il pareggio per 2-2 sul campo del Molassana, maturato dopo un doppio vantaggio e la beffa del gol subito al 90’, ha lasciato il segno in casa Pietra Ligure. Il direttore generale Luca Filadelli ha espresso tutta la propria amarezza per una prestazione giudicata inaccettabile.

“Quelli che all'inizio potevano essere dei piccoli campanelli d'allarme si sono trasformati in delle certezze – ha dichiarato – La partita di domenica scorsa è incomprensibile e inaccettabile, non si può vedere un primo tempo di quel genere e un secondo di tutt'altro genere: bisogna darsi una svegliata tutti quanti, bisogna capire l'importanza di fare le cose fatte bene e non solamente finalizzate al risultato, nel rispetto di tutto quello che è il lavoro quotidiano della società”.

Il messaggio in casa biancoceleste è chiaro: “Questa partita - ha concluso Filadelli - deve servire da lezione”.