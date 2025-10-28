Pallanuoto. La Rari verso un nuovo esame europeo, Damonte: “Siamo pronti, non vediamo l’ora di giocare”

Cresce l’attesa per la seconda giornata del Group Stage di Euro Cup, che giovedì 30 ottobre vedrà la Rari Nantes Savona affrontare i serbi del VK Šabac Elixir alla “Zanelli” (fischio d’inizio alle ore 19.00). Dopo il vittorioso esordio europeo di Berlino, i biancorossi tornano a giocare davanti al proprio pubblico con entusiasmo e fiducia, come ha spiegato il mancino Luca Damonte.

“Stiamo bene, non vediamo l’ora di giocare – le parole del numero 3 savonese – A me piace, ma penso che sia così per tutti, disputare una competizione europea: è divertente, a Berlino è stato bello e siamo contenti di poter giocare a Savona. Speriamo di vedere un bel po’ di pubblico a sostenerci sugli spalti della nostra piscina”.

La sfida con lo Šabac si annuncia impegnativa, ma la Rari vuole sfruttare il fattore campo: “Il livello è sempre alto in Europa – ha aggiunto Damonte –. Nel girone sono tutte squadre competitive, come abbiamo visto a Berlino. Anche lo Šabac non sarà semplice da affrontare, però giochiamo in casa nostra, siamo carichi e vogliosi di misurarci con loro”.

Il giocatore savonese si è soffermato poi sulle nuove regole introdotte nella pallanuoto, che hanno modificato ritmo e dinamiche di gioco: “Alberto (Angelini, ndr) ha studiato molto gli adattamenti, sia negli allenamenti sia dal punto di vista tattico. È un gioco che mi piace: da veri pallanuotisti, a testa alta, dove bisogna restare sempre concentrati e nel vivo dell’azione. Non ci sono pause, è stata eliminata una parte di nuoto di trasferimento che poteva risultare noiosa. Da giocare è sicuramente più divertente, e spero che lo sia anche per chi guarda le partite”.

Dopo la serata europea, per la Rari Nantes Savona ci sarà subito un altro banco di prova importante: domenica alla “Zanelli” arriverà il Brescia per il big match di campionato. “Un’altra gara tosta – ha concluso Damonte – Affronteremo una squadra molto forte, che quest’anno ha qualcosa in più rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo voglia di confrontarci con squadre così per capire a che livello siamo: ben vengano questi test, ci aiutano a crescere e a capire dove possiamo migliorare”.