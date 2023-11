Calcio, Seconda Categoria: oggi due anticipi e parte anche il girone A

Metà novembre è arrivato e finalmente anche l'intero programma dei campionati di Seconda Categoria è entrato a regime.

Se il girone B si appresta a scendere in campo per la terza giornata, per il raggruppamento dell'estremo ponente sarà il fine settimana del battesimo.

Alle 14:30 l'unico anticipo del girone B vedrà protagonisti la Priamar B, ancora in attesa del primo punto in classifica, e la Virtus Don Bosco Varazze, reduce dal bel 2-0 sul Mallare della scorsa settimana.

Nel girone A a dare il via al campionato sarà la gara delle 20:00 con Real Santo Stefano e Polisportiva Matuziana.

Ecco il programma e i direttori di gara

GIRONE A

BORDIGHERA SANT'AMPELIO - PIETRA LIGURE 1956

Arbitro: Ruslan Ursu di Imperia

BORGHETTO S.S. 1968 - SAN BARTOLOMEO CERVO

Arbitro: Abdelhadi El Hachimi di Albenga

CISANO - RIVA LIGURE

Arbitro: Davide Ghiso di Savona

IMPERIESE CALCIO - VILLANOVESE

Arbitro: Stefano Balbo di Imperia

REAL SANTO STEFANO CALCIO - POL.MATUZIANA SANREMO

Arbitro: Gianluca Lazzaro di Imperia

GIRONE B

DEGO CALCIO - CENGIO

Arbitro: Guglielmo Tameo di Albenga

MALLARE - SASSELLO

Arbitro: Nicolo' Filippi di Savona

NOLESE - ROCCHETTESE

Arbitro: Lorenzo Siffredi di Albenga

PRIAMAR - VIRTUS DON BOSCO

Arbitro: Stefano Romero di Savona

VELOCE 1910 - MURIALDO

Arbitro: Cinzia Oliva di Savona