Varazze, domenica 16 novembre la V prova delle veleggiate “Easy Sailing Series” 2025

La Sezione di Varazze della Lega Navale Italiana, in collaborazione con: Salvemini, storica Gioielleria attiva da oltre 120 anni a Genova e ormai da tempo anche a Varazze, Direzione della Marina di Varazze, FIV Comitato Liguria e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, dopo il successo ottenuto lo scorso anno con la “Easy Sailing Series”, ha organizzato un ricco calendario di veleggiate anche per tutto il 2025.

Il prossimo appuntamento, per tutti gli amanti del mare, è fissato per domenica 16 novembre: un’occasione perfetta per vivere la vela in un contesto amichevole e coinvolgente.

Come di consueto, le veleggiate si svolgeranno in diverse stagioni dell’anno, per offrire ai partecipanti l’opportunità di vivere il mare in ogni sua sfumatura. Gli organizzatori non vedono l’ora di accogliere i partecipanti a questo V appuntamento, per offrire loro una nuova indimenticabile veleggiata, nel tratto di mare antistante il litorale tra Varazze e Celle Ligure.

Alle Veleggiate sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo a bulbo, suddivise in categorie in base alla lunghezza fuori tutto (LFT), con lunghezza uguale o superiore a 6,50 m LFT. Non sono ammessi i pluriscafi né le imbarcazioni a deriva. Inoltre non sono ammesse le imbarcazioni che non corrispondano alle specifiche costruttive vigenti e che non rispettino le sistemazioni di sicurezza previste dall’Autorità Marittima per le imbarcazioni abilitate a navigare entro le tre miglia. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di accorpare le categorie in base al numero degli iscritti.

Le iscrizioni dei concorrenti si effettueranno presso la Segreteria della LNI Varazze entro le ore 9:00 della data di ogni veleggiata, consegnando (anche via fax o e-mail) il modulo presente nelle istruzioni di veleggiata (Vedi l’allegato Regolamento in pdf), debitamente compilato e sottoscritto dall’Armatore o dallo Skipper.

La premiazione e il buffet si svolgeranno domenica 7 dicembre 2025, a partire dalle ore 16:30 nella Marina di Varazze, presso il la Sede della locale Sezione della Lega Navale Italiana, in via dei Tornitori n.10. Saranno premiate le prime tre barche in Classifica Generale di ogni raggruppamento di categoria.

Positiva e apprezzata collaborazione tra il circolo velico varazzino e la Gioielleria Salvemini, sperimentata negli scorsi anni, che bene si inserisce nell’ambito delle manifestazioni sportive, come già da tempo avviene con successo in ambito storico e culturale, con iniziative promosse o partecipate in qualità di sponsor da Simona Salvemini, la sempre attiva e disponibile titolare della Gioielleria.

Prossima e ultima prova in programma: (act6) il 7 dicembre 2025.