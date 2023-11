Vela. "Memorial Angela Lupi", 156 atleti a Varazze per l'11esima edizione

La regata, giunta ormai all’undicesima edizione, organizzata dal Varazze Club Nautico in Partnership con l’Associazione Sportiva Dilettantistica "I Lupi di Mare", la collaborazione della Direzione del porto turistico Marina di Varazze e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si è tenuta sabato 11 e domenica 12 novembre 2023, con la partecipazione di ben 156 giovani atleti, di età compresa tra i 9 e i 14 anni, provenienti dai Circoli delle zone limitrofe e dalla I zona.

La vela è uno sport che celebra la competizione e la passione per il mare, ma è anche un mondo fatto di persone che lavorano instancabilmente dietro le quinte per far crescere la comunità velica: Angela Lupi, storica dirigente del Varazze Club Nautico, è stata una di queste e per ricordarla la famiglia ha istituito il "Memorial Angela Lupi", regata Optimist valida per la Ranking List Zonale.

La giornata di sabato è iniziata con poco vento di direzione variabile e onda formata, rendendo impossibile l'avvio delle regate. Tuttavia, la domenica ha regalato ai partecipanti una giornata perfetta, con il sole splendente e un vento di tramontana che soffiava a 16-18 nodi. Questo ha permesso di completare tre prove emozionanti, dando ai giovani navigatori l'opportunità di dimostrare le proprie abilità.

Nella Divisione B Cadetti (timonieri nati nel 2013 e 2014), il vincitore è stato Roman Vejejenko, seguito da Francesca Watts, entrambi della Fraglia Vela Riva, che ha anche vinto la classifica femminile. Il terzo posto è stato conquistato da Nicola Francesco Ruccia del CV Bellano.

Nella Divisione A (timonieri nati dal 2008 al 2012), il primo posto è andato a Marco Aloisi della Fraglia Vela Riva, mentre il secondo posto è stato ottenuto da Andrea Vitali di Lugano. Il terzo posto è stato conquistato da Riccardo Trentini del Circolo Vele Vernazzolesi, che ha anche vinto la classifica femminile.

La famiglia Lupi ha aggiunto un tocco speciale all'evento, mettendo in palio tra i partecipanti una barca Optimist.

Questo gesto dimostra quanto sia profondo il legame tra la famiglia Lupi e il mondo della vela, ma, soprattutto, quanto sia importante per loro onorare la memoria di Angela, in questo modo speciale.

Gli organizzatori ringraziano il Comitato di Regata e delle Proteste per l'ottimo lavoro svolto nella gestione dell'evento, l’Amministrazione Comunale e la Protezione Civile per il supporto fornito e conferma l’appuntamento per tutti alla dodicesima edizione del "Memorial Angela Lupi", quello del 2024.