Savona piange la scomparsa dello storico vigile e arbitro Antonio "Tommy" De Luca

Savona e il quartiere di Villapiana piangono la scomparsa all'età di 73 anni di Antonio De Luca.

Conosciuto da tutti come Tommy, è stato uno storico vigile urbano e arbitro di pallavolo.

Particolarmente attivo nel mondo del volontariato, era vice presidente della Sms XXIV Aprile di via Verdi e grande sostenitore dell'associazione Cresc.I che da anni aiuta il reparto di Pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona.

Stimato e apprezzato per la sua gentilezza dai tanti savonesi che avevano avuto il piacere di conoscerlo (andato in pensione per il servizio Pedibus accompagnava i bimbi a scuola), era un fervente appassionato di musica e non era insolito vederlo mettere in consolle brani di generi diversi.