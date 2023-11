Volley, Serie B2. La Vigo Albenga ha un grande cuore: Fenera Chieri sconfitta 3 a 2

La Vigo Albenga va sotto di due set ma resta in partita e trova una vittoria straordinaria contro l’ottima squadra del Fenera Chieri.

Come già detto è la squadra piemontese a portarsi a casa i primi due set, con le ingaune sempre in gara. Nel terzo arriva la riposta delle biancoblù che si confermano anche nel quarto. Il tie break dimostra il grande cuore della squadra di coach Barigione che trova il punto e il terzo successo consecutivo.

“Una gara giocata a livello molto alto per gli standard della B2” – commenta il tecnico Mario Barigione – “Faccio i complimenti alla società Chieri per come stanno facendo crescere una squadra giovane come questa. Si è vista la crescita che avevo richiesto, si stanno vedendo i passi in avanti che abbiamo fatto, ora l’obiettivo deve essere quello di tenere alto il ritma partita, che un po’ ci è mancato nelle prime uscite. Faccio un plauso a tutte le ragazze per la prova disputata, con menzione speciale per Moraglio sia per la fase di difesa che di ricezione. Ora ci aspetta una trasferta impegnativa, lavoriamo e cresciamo partita dopo partita”.

VIGO ALBENGA - CLUB 76 FENERA CHIERI 3-2 (20-25 / 19-25 / 25-18 / 25-23 / 15-10)