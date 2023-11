Calcio. L'Albissole riprende il Multedo nel finale. Sarpero: "Sottoritmo facciamo fatica" (VIDEO)

L'Albissole è stata la prima squadra ad uscire dal Pertini con punti utili (1-1 il risultato finale) da quando è iniziato il campionato, ciò però non induce mister Carlo Sarpero a non concentrarsi su quanto sia migliorabile all'interno della manovra dei ceramisti.

La fluidità di gioco non è stata quella dei giorni migliori, seppur sia necessario fare la tara a un avversario organizzato e di qualità.

Un aspetto che non è piaciuto al tecnico genovese è stato l'arbitraggio, non all'altezza delle due squadre scese in campo: