Calcio. La San Francesco soffre un tempo, ma il 3-1 sul Q&V riporta i rossoblu a +6 sul secondo posto

In casa San Francesco Loano era stata posta molta attenzione sulla partita di Quiliano.

La precaria situazione di classifica dei biancorossoviola (che hanno protestato in maniera decisa per la direzione di gara) non ha tratto in inganno i rossoblu, seppur tutto il potenziale della squadra di Cattardico sia emerso durante la ripresa.

La capolista ha dovuto incassare il vantaggio del team diretto da mister Fiorio con Freccero, per poi rialzare la testa nel corso della ripresa con Bonifazio, Rocca e il gol di Auteri nel recupero.

Un pomeriggio che sembrava difficile, con la Sestrese a un certo punto della gara a una sola lunghezza in classifica, si è però trasformato in una giornata da incorniciare grazie al pari della Carcarese sui verdestellati. Ora il gap è risalito a +6, un buon margine anche in vista dello scontro diretto.

QUILIANO & VALLEGGIA - SAN FRANCESCO LOANO 1-3

Marcatori: 33' Freccero, 51' Bonifazio, 64' Rocca, 90' Auteri.

Quiliano & Valleggia: Ghizzardi, Meta, Carocci, Buffo, Cestelli, Murialdo, Saino, Freccero, Fanelli, Caruso, Bazzano.

A disposizione: Bruzzone, Morchio, Scancarello, Reffo, Luma, Ndiaye, Grippo, Rota.

Allenatore: Fiorio.

San Francesco: Gallo, Calcagno, Taku, Alberto, Daprile, Basso, Totaro, Buonocore, Halaj (54' Rocca), Auteri, Bonifazio.

A disposizione: Barelli, Barone, Staltari, Di Lorenzo, Ciravegna, Rocca, Angelico, Giglio, D'Aiuto.

Allenatore: Cattardico