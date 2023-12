Calcio, Vadino. Giunta boccia il primo tempo con la Baia: "Loro aggressivi, ma potevamo fare meglio. Mercato? Giusto che la società rinforzi la rosa" (VIDEO)

Il pressing costante, fin dalla trequarti avversaria, della Baia Alassio ha in parte sorpreso il Vadino, ma è indubbio che la squadra di Giunta in fase di palleggio avrebbe potuto disputare un primo tempo migliore nell'anticipo di sabato sera.

E' questo il cruccio principale dell'allenatore nel post partita, insieme a tutta una serie di indisponibilità che sta riducendo all'osso l'organico a disposizione.

Per fortuna si sono aperte le liste di trasferimento e le novità per gli arancioneri non dovrebbero tardare.