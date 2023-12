Alassio, l’Amministrazione propone l'acquisto delle quote della Marina detenute dal Cnam

Su proposta dell’assessore alle Società Partecipate del Comune di Alassio Patrizia Mordente, la Giunta riunitasi lo scorso 30 novembre ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale l’acquisto delle quote della società partecipata Marina di Alassio Srl attualmente detenute dal Circolo Nautico Al Mare di Alassio (Cnam) per la finalità di pervenire ad una partecipazione al 100% pubblica.

“In attesa dell'assemblea dei Soci Cnam che dovrà ratificare questo passaggio – spiega l'assessore Patrizia Mordente - il provvedimento è necessario per fare in modo che la gestione del Porto rimanga pubblica. Questo è propedeutico alla presentazione in Consiglio Comunale e alla definizione del passaggio delle quote, valutate sulla base di una perizia giurata da un professionista iscritto all'Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili”.