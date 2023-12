Tennistavolo, tris di vittorie per il Toirano: spicca il 5-0 in trasferta della squadra di C1

En plein sfiorato dalle quattro formazioni dell'Asd Toirano nella sesta giornata dei campionati a squadre maschili di tennistavolo, la penultima del girone di andata.

In Serie C1 secondo successo consecutivo per il Toirano che si impone con un indiscutibile 5 a 0 nella palestra del TT Carmagnolese. Ancora una volta trascinatore Walter Lepra, che porta a cinque la striscia personale di successi consecutivi e all'81% la sua percentuale di positività in questo campionato, grazie ai successi in quattro set su Daniele Capra e Lorenzo Fissore. Due punti realizzati anche da Andrea Bottaro, alla quarta vittoria di fila, grazie ai 3-1 inflitti a Giacomo Forrato e a Luca Fissore; a completare il successo il 3-2 in rimonta di Massimiliano Genta ai danni di Luca Fissore.

La squadra toiranese sale al sesto posto in classifica a quota 4 punti, alla pari con gli avversari appena battuti ma davanti grazie allo scontro diretto. Sabato 16 dicembre alle ore 17.30 sfida casalinga col Verzuolo Avis.

In Serie D1 vittoria in trasferta per il Toirano "Sensei" che prevale per 4 a 3 sull'Arma di Taggia. Due i punti realizzati da Andrea Marino (che sale al 60% di partite vinte) e uno da Roberto Pesce, dopo il doppio vinto in apertura dallo stesso Pesce in coppia con Federico Occelli.

Un passo in avanti in classifica che permette ai toiranesi di portarsi a +4 sulla posizione che costerà la retrocessione, occupata dal Regina Sanremo, prossimo avversario sabato 16 dicembre alle ore 16.30 a Toirano.

In Serie D2 si è conclusa la prima fase. Accede ai playoff il Toirano "A" che riscatta la sconfitta dell'andata e "restituisce" all'Arma di Taggia il 5-2 a domicilio. Protagonista dell'incontro Stefano Tavilla, vincitore dei due singoli e del doppio in coppia con Nello Pruiti Ciarello; quest'ultimo si aggiudica anche un singolo, così come Roberto Cornelli, portando la squadra a chiudere al secondo posto a quota 6 punti in classifica.

Identico punteggio totalizzato dal Toirano "B", che però è terzo perché sconfitto negli scontri diretti. A Bordighera, sotto 3-0, ha sfiorato il successo in rimonta ma ha finito col cedere per 4-3. Una partita vinta ciascuno da Edoardo Fiorillo, Leonardo Ponassi e Christian Galfrè. Si attende ora il calendario della seconda fase.

Nel frattempo sono state emesse le nuove classifiche nazionali, alla data del 3 dicembre 2023. Sono 23 i tesserati della Asd Toirano in graduatoria. Gli eccellenti risultati conseguiti in campionato hanno spinto Walter Lepra all'839° posto in Italia, con 72 posizioni guadagnate rispetto al mese scorso. In ascesa, di 118 posti, anche Andrea Bottaro, ora 945°. Massimiliano Genta risale 76 gradini e si porta al 1.202°. Lo seguono Stefano Rebecchi (1.430°) e Gianluca De Lazzari (1.459°). Nuovo best ranking per Roberto Pesce, salito alla 2.929ª posizione, guadagnandone 176. In ascesa anche Andrea Marino, ora 3053° (+ 105), e Stefano Tavilla, 3357° (+ 34). In ambito femminile, Rachele Valle è 851ª in Italia, mentre Bianca Sportelli è 962ª.