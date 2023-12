Cross. Podio a Cannes per Elena Cusato, secondo posto sull'isola di Sainte Marguerite

"Bellissima gara in un gran bel contesto - ha dichiarato il presidente della Val Lerrone Andrea Verna - Una prova interpretata, come al solito, nel migliore dei modi da Elena Cusato con una progressione finale che le è valsa il secondo gradino del podio. Il cross è la disciplina che Elena predilige e l' ha fatto vedere subito. Questi sono risultati che non si raggiungono in qualche mese, ma che arrivano con la continuità di anni di lavoro".