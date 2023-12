Calcio. Il Quiliano&Valleggia a muso duro contro i torti arbitrali. Presidente Landucci: "Vorrei retrocedere con le mie gambe non sulla scia di un tot di episodi"

"Sono privi del rispetto delle regole del calcio. Vorrei sapere, di questi arbitri, quanti hanno giocato a calcio e a che livello?".

Quiliano&Valleggia-San Francesco Loano si è portata dietro una scia di polemiche arbitrali e il presidente biancorosso Giorgio Landucci non le manda a dire contro la categoria arbitrale dopo gli episodi che si sarebbero verificati domenica scorsa e in altre partite a sfavore dei quilianesi.

"È possibile che la squadra debba retrocedere, ci sta tutto, però vorrei farlo con le mie gambe, non sulla scia di un tot di episodi, si verificano da 3-4 domeniche e questo non va bene - ha continuato il numero uno della società - Noi paghiamo fior fior di quattrini ad inizio campionato e società come la nostra devono dilazionare per effettuare i pagamenti, Immagino poi che la federazione giri all'Aia i rimborsi, però inizio a notare che c'è una sproporzione tra quello che paghiamo e la qualità".

"Non metto in dubbio assolutamente la buona fede, ma c'è un livello di impreparazione che ha veramente sorpassato i limiti. Ho visto 2-3 episodi che in 52 anni di calcio mi è capitato di vedere davvero poche volte" ha proseguito amareggiato Landucci.

Sono state inoltre comminate 4 giornate di squalifica al mister Luca Fiorio perché "dopo l'assegnazione di un calcio di rigore agli avversari, usciva dalla propria area tecnica e rivolgeva alla terna arbitrale espressioni ingiuriose urlando;dopo essere stato richiamato più volte da un assistente dell'arbitro affinché tornasse nella propria area tecnica, si rifiutava continuando a protestare reiteratamente".

"Samo stati penalizzati dall'arbitraggio e ci sentiamo danneggiati. Il primo rigore non era cosi netto, il secondo gol era in fuorigioco e la gestione dei cartellini e dei falli non sono stati proprio uniformi - ha detto l'allenatore che ha commentato l'espulsione - Ho semplicemente detto all'assistente di dare una mano al direttore di gara dopo che eravamo stati redarguiti perchè eravamo troppi in piedi, forse ha pensato avessi utilizzato una frase offensiva che io però non ho usato, non ho fatto nulla che potesse pensare all'espulsione".

"L'espulsione di Marotta a Carcare, con due mesi poi comminati di squalifica, questa domenica con Mister Fiorio che non ha praticamente aperto bocca e alla fine è stato espulso anche lui, non ci stanno. Non è nostra abitudine aggredire gli arbitri, insultare e per quello che è successo 3 anni fa abbiamo pagato le conseguenze" conclude il presidente.