Calcio, Prima Categoria. Sempre Diana, l'Albissole in vetta dopo l'anticipo sulla Vadese. Il programma nei gironi A e B

Quasi la metà del girone B ha già disputato la dodicesima giornata, penultima del girone di andata.

L'Albissole stamane ha battuto 1-0 la Vadese, grazie alla rete di Diana al 73'. Un gol che riporta i ceramisti in vetta, in attesa del derby pomeridiano del Città di Savona contro la Letimbro. Il Multedo Levante sarà invece ospite di un Borgio Verezzi pronto a misurarsi con una delle protagoniste assolute di questo avvio di stagione per ponderare anche ler proprie ambizioni playoff.

In coda incroci di fuoco tra le ultime quattro della classifica: Lido Square Spotornese e Priamar - Rossiglionese.

Ranghi completi nel girone A. Si parte dalle 14:30 con Millesimo Ospedaletti per chiudere alle 18:00 con Andora - Altarese.

Nel mezzo i cinque incontri delle quindici con i canonici incroci sull'asse Savona - Imperia.

I programmi: