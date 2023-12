Calcio. Q&V - Celle Varazze decisa dagli attaccanti: dopo Caruso arriva la doppietta di Anselmo

L'uno due messo a segno da Anselmo a inizio ripresa ha permesso al Celle Varazze di approfittare dello stop interno della San Francesco contro la Sestrese e di riportarsi a cinque punti dalla vetta.

Eppure per le civette il match non era iniziato al meglio, complice il gol iniziale di Samuele Caruso: una rete che non è bastata però alla squadra di Fiorio per evitare la quarta sconfitta consecutiva e lasciare l'ultimo posto in coabitazione con la Campese.

QUILIANO & VALLEGGIA - CELLE VARAZZE 1-2

Marcatori: 10’ Caruso, 50’ e 56’ Anselmo.

Quiliano & Valleggia: Ghizzardi, Morchio, Carocci, Buffo, Cestelli, Murialdo, Fanelli, Freccero, Meta, Caruso, Bazzano.

A disposizione: Cambone, Luma, Rota, Scancarello, Reffo, Sata, Scalise.

Allenatore: Fiorio

Celle Varazze: Ghizzardi, Severi E., Damonte, Tissone, Schirru, Saracco, Balleri, Durante, Cuka, Bonanni, Anselmo.

A disp.: De Benedetti, Barzola, Tripoli, Rebagliati, S. Severi, Negro, Maggi, Toskay, Cavallone P.

Allenatore: Monteforte