Calciomercato. Cisano, tre acquisti e tre punti. Subito in campo Rolon, Vanzini e Basile

Non è stato un avvio di stagione semplice per Rossano Porcella e il suo Cisano, ma il tecnico ingauno non si è lasciato abbattere e ha proceduto la sua opera di ricostruzione dell'organico biancoblu.

Dopo i sei colpi della scorsa settimana, sono entrati a far parte della rosa anche l'attaccante classe 2003 Michael Basile, (in arrivo dal Pontelungo), l'highlander Matteo Vanzini (tesserato dal Vadino) e Pablo Rolon, centrocampista classe 1990 nella prima parte della stagione al Finale.

Tutti e tre i nuovi arrivi sono stati schierati dall'inizio nel 3-0 di ieri pomeriggio contro il Real Santo Stefano (a segno proprio Basile, Ricotta e Mandraccia).

La campagna acquisti potrebbe però proseguire con un ulteriore innesto nel reparto d'attacco.