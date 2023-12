Serie D, Giudice Sportivo. Tre giornate a Donaggio, multa alla Vogherese

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 10/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 500,00

AVC VOGHERESE 1919

Per avere propri sostenitori lanciato due fumogeni sul terreno di gioco danneggiandolo. Per avere, inoltre, introdotto e fatto esplodere un petardo nel proprio settore. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. Euro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DONAGGIO LUCA (VADO) Per avere a pallone lontano colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARRACANE EDOARDO (ALBA CALCIO)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIRAUDO FEDERICO (ALBA CALCIO)

CAPELLUPO STEFANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

SALDUCCO VALENTINO (RG TICINO SSD S.R.L.)

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

CANNISTRA PAOLO (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOMA ANDREA (ASTI)

MORETTI ALESSANDRO (CHIERI)

RIZQ KAMAL (CHISOLA CALCIO)

VIANO LORENZO (CHISOLA CALCIO)

MOLINARI STEFANO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

MANUZZI RICCARDO (LIGORNA 1922)

ZACCARIELLO ANTONIO (RG TICINO SSD S.R.L.