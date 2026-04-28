Calcio | Missione compiuta per la Carcarese, Girgenti: "Salvezza traguardo meritato" (VIDEO)

La Carcarese può festeggiare: la permanenza in Eccellenza è realtà. Al termine della sfida contro lo Sporting Taggia, il tecnico Davide Girgenti ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'obiettivo raggiunto.

“Ci speravo in questa grande vittoria, i ragazzi se la meritano – ha dichiarato l’allenatore –. È stata un’annata un po’ travagliata: sono arrivato a febbraio e c’erano già tanti infortunati che hanno condizionato il percorso. Nel frattempo abbiamo perso altri giocatori importanti, come Brignone. Nonostante tutto, il gruppo ha sempre creduto nella salvezza”.

“Avremmo potuto mettere in cassaforte la salvezza in anticipo, ma il calcio è anche questo - sottolinea ancora Girgenti - Sono molto contento dei numeri: 16 punti in 11 partite, una media di 1,45 a gara. Un rendimento molto positivo”. Il tecnico ha poi voluto ringraziare chi gli ha dato fiducia: “Ho fatto tanta gavetta e questa opportunità è un premio. Ringrazio la società, lo staff e i giocatori. Possiamo dire con orgoglio che la Carcarese resta in Eccellenza”.

Fondamentale anche l’impatto umano e il lavoro quotidiano svolto al “Corrent”: “Siamo arrivati in punta di piedi, cercando di collaborare e metterci a disposizione dei ragazzi. La squadra era già forte e ben allenata da Michele (Battistel ndr), noi abbiamo aggiunto qualcosa e loro ci hanno seguito. Il merito di questa salvezza è soprattutto loro”.

La giornata è stata resa ancora più speciale dall’addio al calcio di tre protagonisti: “È stata un’emozione particolare salutare Spozio, Nonnis e Giribaldi. Tre ottimi giocatori ma soprattutto persone straordinarie. Ho detto ai più giovani di prendere esempio da loro: sono mosche bianche nel calcio, sempre seri, sempre pronti a dare il massimo. Per me è stato un orgoglio prima averli come compagni e poi allenarli”.