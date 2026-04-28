Calcio | Finale. Il ds Belvedere resta in plancia di comando: "Salvi in anticipo, ora la conferma di mister Alessi e le prime mosse di mercato"

Il comunicato giallorossoblu:

La Società F.B.C. Finale è lieta di ufficializzare la riconferma del Direttore Sportivo Roberto Belvedere per la stagione 26/27.

Roberto è il primo tassello della prossima annata sportiva e per lui si tratterà del quinto anno con i nostri colori.

Prima di dare il via alla programmazione, il Direttore ha fatto un bilancio di questi mesi positivi della Prima Squadra, arrivata all'obiettivo senza affanni: "Abbiamo fatto una buona stagione ottenendo il risultato con largo anticipo. Adesso ci godiamo il momento e programmeremo la stagione futura. Sicuramente siamo partiti con delle ambizioni diverse dagli anni passati, abbiamo mantenuto il programma che ci eravamo prefissati e adesso andremo avanti su questa strada. In chiave organizzativa siamo migliorati tantissimo e le cose sono andate bene. A livello di rosa, prima ci vuole la conferma del Mister e poi valuteremo entrate e uscite, come si fa tutti gli anni".

Il manto erboso del "Felice Borel" è diventato un tema importante nel corso degli ultimi mesi, specialmente per l'incolumità dei nostri tesserati: "Questa è stata la nota dolente dell'anno. Il campo ha bisogno di manutenzione, ha bisogno di essere messo a posto, per i ragazzini fino ai più vecchietti che patiscono durante l'anno. Quindi speriamo che l'Amministrazione Comunale ci dia una mano per poter mettere a posto questo terreno di gioco che ne ha bisogno".

Obiettivo migliorare, ma la prima partita di Coppa 26/27 è ancora lontana: "L'anno scorso quando abbiamo parlato con il Mister e alla fine ci siamo messi d'accordo, si era fatto un programma di due anni che speriamo di riuscire a portare avanti. Sicuramente con la sua ambizione e l'ambizione della società si vorrà fare un altro step in avanti e speriamo di farlo. Adesso la prima di Coppa dell'anno prossimo è ancora lontana. Abbiamo ancora l'ultima di campionato, poi piano piano vedremo. Un pensiero conclusivo? Lo tengo per me (ride)".