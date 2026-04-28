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Calcio | 28 aprile 2026, 19:25

Calcio | Nolese promossa in Prima Categoria, anche la dirigenza in festa: "La chiusura di un cerchio, emozione unica" (VIDEO)

Il sodalizio biancorosso brinda alla vittoria del campionato: "Un momento storico"

Calcio | Nolese promossa in Prima Categoria, anche la dirigenza in festa: &quot;La chiusura di un cerchio, emozione unica&quot; (VIDEO)

Al termine della sfida contro la Rocchettese, anche la dirigenza della Nolese ha espresso grande soddisfazione per la promozione in Prima Categoria.

Ai microfoni di Svsport sono intervenuti il direttore sportivo Pietro Bordone, il vicepresidente Vito Anobile, il segretario Mauro Maggioni e il direttore generale Paolo Bona.

Numerosi i complimenti rivolti a mister Pietro Saccone e ai suoi ragazzi, senza dimenticare il Sassello, definito “avversario leale”, la cui sconfitta contro la Priamar ha permesso ai biancorossi di festeggiare il traguardo raggiunto.

Eric Parodi

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