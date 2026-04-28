Calcio | Doppio Bonifazio dal dischetto riprende il Golfo Paradiso: San Francesco Loano, ora il play out con la Voltrese

Si giocherà la propria permanenza nel massimo campionato regionale nella doppia sfida play out contro la Voltrese, la San Francesco Loano. Il pirotecnico 3-3 sul campo del Golfo Paradiso e la contemporanea sconfitta del Bogliasco in quel di Pietra Ligure valgono infatti il terzultimo posto per i rossoblù, mantenendo una posizione che significa non subire la retrocessione diretta per il distacco dalle squadre meglio piazzate.

Tutto dopo una prova di grande resilienza per la formazione di mister Brignoli, capaci di raddrizzare una partita che si era messa in salita. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di due reti con le marcature di Costa e Portaccio, e aver subito il gol del 3-1 a opera di Corsini post pareggio di Carastro, sono le due marcature dal dischetto di Bonifazio a siglare il 3-3 finale.

IL TABELLINO

GOLFO PARADISO PRCA - SAN FRANCESCO LOANO 3-3

Reti: 25' Costa (G), 36' Portaccio (G), 46' Carastro (L), 55' Corsini (G), 71' rig. Bonifazio (L), 81' rig. Bonifazio (L)

Golfo Paradiso PRCA: Ragher, Iemolo, Rovegno, De Paoli (70' Paccagnini), Compagnone (90' Toscano), Zanetti, Portaccio (65' Castellini), Revello, Ivaldi, Corsini, Costa (89' Traverso).

A disposizione: Ferrari, Federici, Garbarino, Di Lisi, Parigi.

Allenatore: G. Bianco

San Francesco Loano: Scalvini, Parodi, Agate (30' Lingua), Valentino (50' Bonifazio), Parè, Alberto, Hamati, Balla (72' Oxhallari), Carastro, Auteri (58' Di Lorenzo), Cauteruccio.

A disposizione: Barroero, Youssoufa, Hovsepian

Allenatore: D. Brignoli

Arbitro: L. Ucci