Calcio | Il Pontelungo saluta il "Riva" con una vittoria, il Legino si deve arrendere 2-1 ai granata

Il Pontelungo saluta l’ultima gara casalinga del campionato con una vittoria per 2-1 sul Legino, al termine di un incontro equilibrato tra due formazioni ormai senza particolari obiettivi di classifica.
I padroni di casa passano in vantaggio al 12’ del primo tempo con Staltari, autore di un’azione personale conclusa con un tiro incrociato dal limite che supera il portiere per l’1-0. Il Legino reagisce e trova il pareggio al 23’. Su una rapida ripartenza sviluppata sulla fascia destra, arriva un cross al centro raccolto da Tobia N., che firma l’1-1.
Nella ripresa il Pontelungo torna avanti dopo appena tre minuti: una verticalizzazione libera Ardissone sulla destra, l’attaccante supera un difensore e da posizione laterale batte il portiere con una conclusione incrociata. Al 58’ il direttore di gara estrae il cartellino rosso nei confronti di Chariq. Nel finale entrambe le squadre effettuano diverse sostituzioni, con il Legino che concede spazio anche ad alcuni classe 2009.
Prima del calcio d’inizio si è svolto inoltre un momento celebrativo dedicato a Matteo Calandrino, premiato per le 100 presenze in maglia granata e salutato in occasione della sua ultima partita.
IL TABELLINO
PONTELUNGO-LEGINO 2-1
Reti: 12' Staltari, 23' Tobia N., 48' Ardissone
Pontelungo: Pusceddu, Bolia (87' Alizeri), Staltari, Beron (66' Farinazzo), Calandrino (51' Rocca), Asteggiante, Guardone A. (51' Pollero), Guardone M., Ardissone (66' Puddu G.), Sfinjari, Chariq.
Allenatore: F. Zanardini
Legino: Santelia (46' Pescio Ghia), Osman, Esu (55' Barbera), Pescio, Amici, Di Donato (78' Ravera), Tubino, Piana (55' Garzoglio), Cavallone G. (78' Lasagna), Incorvaia, Tobia N.
Allenatore: F. Tobia