Calcio | Serie D, Imperia - Celle Varazze: ingresso gratuito al “Ciccione” e Dj set per spingere i padroni di casa nella sfida salvezza

Una partita che vale un’intera stagione quella che attende l’Imperia Calcio domenica 3 maggio allo stadio Stadio Nino Ciccione contro il Celle Varazze. Per l’occasione, l’ingresso sarà gratuito per tutti, un segnale forte da parte della società per chiamare a raccolta l’intera città in un momento cruciale.

Un invito rivolto, dunque, a tutta la città, dai tifosi storici a chiunque voglia vivere una giornata all’insegna dello sport e del senso di appartenenza. Dirigenza, staff e atleti puntano a creare un’atmosfera unica, capace di sostenere la squadra in una gara decisiva. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tradizione: un invito speciale è stato rivolto alle vecchie glorie nerazzurre, protagoniste della storia del club, per condividere insieme questo appuntamento e intonare lo storico inno firmato e cantato dal mitico Andrea Ferrua, stimato collega e musicista, “Imperia DAI”.

La società ha inoltre chiarito la posizione degli abbonati: il titolo di accesso relativo a questa gara non andrà perso, ma sarà recuperato nel corso della prossima stagione sportiva. Ad arricchire il pomeriggio, anche un momento di intrattenimento: il presidente Giuseppe D'Onofrio ha annunciato che, prima del fischio d’inizio, dalle 14 alle 15, è previsto un dj set con impianto stereo dedicato, pensato per scaldare l’ambiente e coinvolgere il pubblico fin dalle prime ore.

Non mancano poi le prospettive future: annunciate sinergie con diverse realtà sportive del territorio, a partire dalla Rari Nantes Imperia Olio Raineri, a testimonianza della volontà di creare una rete solida e condivisa.

Guardando alla prossima stagione, il club ha in programma un restyling completo dello stadio “Ciccione”: tra gli interventi previsti la riapertura del settore Distinti, l’installazione di nuove panchine e seggiolini rigorosamente nerazzurri, oltre a un display elettronico posizionato lato distinti, nei pressi della prima torre faro.

Infine, uno sguardo al settore giovanile: dal 16 giugno prenderanno il via i lavori di rifacimento del campo “Salvo” ai Piani, struttura fondamentale per la crescita dei giovani talenti nerazzurri.