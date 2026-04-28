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Calcio | 28 aprile 2026, 13:15

Calcio | Super Albissole, l'orgoglio di Ghigliazza: "Volevamo migliorare il sesto posto precedente, direi che ci siamo riusciti" (VIDEO)

Calcio | Super Albissole, l'orgoglio di Ghigliazza: &quot;Volevamo migliorare il sesto posto precedente, direi che ci siamo riusciti&quot; (VIDEO)

Non è bastata un’annata condizionata da qualche infortunio di troppo per rovinare, dieci anni dopo dall’ultima gioia con la maglia biancoceleste, la gioia di Jacopo Ghigliazza, centrocampista anima e bandiera del team di mister Cattardico.

Dopo il successo in Coppa Italia di categoria, i ceramisti tornano in Eccellenza completando un percorso trionfale, che il mediano ha sottolineato essere frutto di un’unione indissolubile tra la squadra e la tifoseria, con una dedica speciale ai "motori silenziosi" dello spogliatoio, ovvero quei compagni che, pur trovando meno spazio in campo, hanno alzato il livello degli allenamenti ogni settimana.

Rispetto alla promozione in Prima Categoria di due anni fa, questo trionfo ha un sapore diverso: se allora l'Albissole era la favorita, quest’anno ha saputo scalare le gerarchie del campionato superando corazzate che sulla carta partivano con maggiori favori del pronostico.

Gabriele Siri

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